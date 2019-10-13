شاهد.. جيهان قمرى فى جلسة تصوير بالأبيض

خضعت الفنانة جيهان قمرى لجلسة تصوير مثيرة بعدسة المصورة اللبنانية نادين عباس أبهرت المتابعين لها على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وجاءت فكرة جلسة التصوير من صديقتها المصورة نادين التي شجعتها على تصويرها وهي تقضي أوقات الفراغ في منزلها بحرية، وظهرت "جيهان" خلال الجلسة وهي مستلقية على الأريكة في منزلها بمدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر وهي ترتدي قميصا وبنطالا من الشيفون باللون الأبيض.



وزينت "جيهان" المكياج لنفسها بشكل هادئ يتناسب مع اللون الأبيض وتصفيفة الشعر بيد ريتشارد وهو ما أضفى على إطلالتها جاذبية.



وتنوعت أوضاع "قمرى" خلال الجلسة وهي شاردة الذهن ومرة وهي تحتسي أحد المشروبات الساخنة وأخرى وهي توجه نظرات تحدي.



يذكر أن "جيهان" شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "شقة فيصل" مع كريم محمود عبدالعزيز وأيتن عامر وأحمد فتحي ووائل نور ونسرين أمين ومن إخراج شيرين عادل، مشيرة إلى أنها جسدت شخصية "سهر" راقصة تتعرض للنصب من قبل بطل العمل.



وأكدت "جيهان" أنها لم تغب عن الفن لفترات كبيرة، حيث كانت متواجدة في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" منذ عامين وشاركت في ست كوم "شوقية وعائلتها المفترية" والذي عُرض العام الماضي، موضحة أن غيابها ليس له علاقة بأية أمور شخصية.



وأوضحت أنها تعتبر نفسها عائلية جدًا فدائمًا تحرص على التواصل مع عائلتها وشقيقها الوحيد الذي يقطن في لبنان وتعتبر أبناء خالتها وعمومتها هم أشقائها وأبنائهم أولادها.