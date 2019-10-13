"التخطيط": انتهى عصر التقارير السرية لتقويم الموظفين

أكد المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أحقية العاملين بالدولة في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحق أيًا منهم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، لافتة إلى أن عصر تقارير تقويم الأداء السرية قد انتهى.



وردًا على شكاوى بعض الموظفين من تفاوت الأجور بين الجهات الحكومية بعضها البعض، لفت المعهد، وفقًا لانفوجراف تعريفي بأهم بنود مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، إلى أن مدونة السلوك الوظيفي ألزمت الجهات الحكومية بمعاملة كل الموظفين وفقًا لطبيعة كل جهة معاملة عادلة من الناحية الإدارية بما في ذلك عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المماثلة رواتب متساوية.



وأضاف القومي للإدارة، أن المدونة كفلت أيضًا للموظفين الحق في حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية وفقًا لأحكام هذه المدونة.