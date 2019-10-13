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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 13 أكتوبر 2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، لبرج الدلو على النحو التالي:

مهنيًا: يشير القمر المكتمل من برج الحمل إلى فرصة مؤاتية تسبق الآخرين عليها، ويكون خيارك صائبًا، ولكن انتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك.

عاطفيًا: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوبًا مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب.

صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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