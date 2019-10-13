حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 13 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، لبرج الجدي على النحو التالي:



مهنيًا: القمر المكتمل في برج الحمل يعاكسك ويشكل تنافرًا مع بلوتون في برجك، وقد تجد سلبيات حتى في أمور تبدو ظاهريًا إيجابية.



عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك، واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.



صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.