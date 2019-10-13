"الزراعة" تستعد لمعرض زهور الخريف بالدقى

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمعرض زهور الخريف الذي سيتم إقامته في نوفمبر المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي.



وأعلنت وزارة الزراعة، أن معدلات تصدير زهور القطف والزينة لا تتناسب والمناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع المساعدات اللوجيستية لإنتاج محصول أكبر وتسريع عمليات التصدير.



وأضاف تقرير لوزارة الزراعة أن معرض نبات الزينة والزهور بالخريف يقام لأول مرة فى مصر بجانب معرض الربيع، حيث سيقام على مساحة كبيرة من المسطح الأخضر للمتحف الزراعي بالدقي، والتي تبلغ 25 ألف متر، ويضم 170 من كبرى الشركات العارضة المتخصصة في مجال زهور القطف ونبات الزينة.



وأشار إلى أن هذا المعرض سوف يقام سنويًا في نوفمبر، بحيث يكون لدينا معرضان سنويًا أحدهما في حديقة الأورمان في الربيع، والثاني في المتحف الزراعي فى الخريف، مؤكدًا أنه يتاح بالمعرض جميع أنواع نباتات الزينة والزهور التي تستخدم في الحدائق والمنزل والمكاتب.