تعرف على الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد، والمنتظر صدوره خلال دورة الانعقاد الجارية بمجلس النواب، في مادته رقم 112، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في القطاع الخاص وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهي:



1 - ​الإنذار الكتابي.



2-​ الخصم من الأجر الأساسي.



3-​ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.



4-​ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.



5- ​تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.



6-​ خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.



7- ​الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.



8- ​الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.