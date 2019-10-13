بالتفاصيل.. سائق يشترك مع شقيقته لخطف خطيبها وهتك عرضه

في واقعة من أغرب الوقائع التي شهدتها محافظة الإسماعيلية وقع خياط ضحية لعائلة خطيبته التي استولت على أمواله والشبكة وعفش الزوجية الذي جهزه للزواج من نجلتهم، ليفاجأ عند مطالبته بحقوقه المالية باختطافهم له وهتك عرضه وإجباره على ارتداء قميص نوم أحمر وتصويره ونشر صوره وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المجنى عليه أحمد 28 سنة خياط لـ"الدستور": تعرفت على خطيبتي "دينا" أثناء عملى بشركة ملابس جاهزة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وسألت عليها أصدقائها، فهناك من حذرني منها دون أسباب معلومة وهناك من شجعني للارتباط بها، وسريعًا اقدمت لخطبتها وأهلها رحبوا بي واتفقنا على كل متطلبات الزواج، وأخبرتهم أنني قمت ببيع أرض تركها والدى للزواج ومعي مبلغ 220 ألف جنيه، ولم أبخل عليها بأى شيء.



وأضاف حسبما يحتوي نص المحضر، أنهم اتفقوا على الزواج بعد ستة أشهر فقط وطلبوا منه شبكة لا تقل عن 20 ألف جنيه، مؤكدا أنه قام بشراء شبكة كلفته 23 ألف جنيه وبعد شهر من الخطوبة طلبت خطيبته تبديل الخاتم والدبلة التي كلفته 5 آلاف جنيه زيادة على ثمن الشبكة، وقام باستئجار شقة بالعقار المجاور لهم وبدأت في شراء أجهزة وعفش للشقة.



وأضاف أحمد أنه: بعد شهر واحد من الخطوبة اكتشف ان خطيبته بلا أسنان وتريد منه مساعدتها في إجراء عملية لها لتركيب أسنانها، وبالفعل ذهب معها للمستشفى وتكفل بكل مصاريف العملية التي بلغت 26 ألف جنيه، وبعد فترة ادعت أن عليها ديون 12 ألف جنيه وطلبت منه تسديدها، وبعد شهرين من الخطوبة طلبت منه 14 ألف جنيه لشراء ملابس للزواج، بالإضافة إلى سلسلة ذهب طلبتها منه في حفل عيد ميلادها، مشيرا إلى أنه قبل الزواج بشهر واحد فقط تفاجأ بطلب شقيقها أحمد مبلغ 10 آلاف جنيه والذي هدده بإيقاف الزواج في حالة رفض إعطاءه المبلغ المطلوب، ولأنه كان متبقي على موعد الزفاف شهر واحد قام بإعطاءه المبلغ المطلوب.



واستكمل المجنى عليه قائلًا: وقبل كتب الكتاب بأسبوع واحد شعرت بتغيرات مفاجأه في المعاملة والأسلوب من خطيبته وأسرتها، وحاولت أتناقش معهم عن سبب المعاملة السيئة فتفاجئت بطلب خطيبتى "فسخ الخطوبة" لأنها مش مرتاحة، وحاولت التحدث والتفاهم معها بكل الطرق لكن بلا جدوى، فطلبت منها إعطائي الشبكة وكل أموالي التي أنفقتها عليها خلال فترة الخطوبة.



وفي اليوم التالي تلقيت اتصال هاتفي من شقيقها "أحمد" الذي طلب منى مقابلته للتفاهم وفسخ الخطوبة بالمعروف مثلما ادعى، ذهبت لمقابلته في المكان المتفق عليه فوجدته هو وخطيبتى وآخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء وأجبروني على الركوب معهم سيارة واحتجزونى داخل شقة وانهالوا على بالضرب المبرح وخلعوا ملابسي تحت تهديد الأسلحة وتناوبوا في هتك عرضى وأجبروني على ارتداء قميص نوم أحمر وقاموا جميعا بتصويرى بهواتفهم، وأجبروني على التوقيع على تسع وصلات أمانة وطلبوا مني ترك محافظة الإسماعيلية نهائيًا، وكذلك عدم تحرير محضر ضدهم وإما سيقوموا بنشر الصور والفيديوهات الذي قاموا بتصويرها لي أثناء هتك عرضى وارتدائى قميص النوم على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعد 3 ساعات من الاحتجاز تركونى.



توجهت على الفور لقسم شرطة الإسماعيلية تانى وحررت محضر بالواقعة رقم " 2920" لسنة 2019، وبعد تحريري المحضر قاموا بنشر صوري على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وقاموا بسرقة كل الأجهزة والمفروشات التي قمت بشرائها للزواج من الشقة التي قمت بتأجيرها بجوارهم للزواج فيها.



واستطرد: اكتشفت أن أهله خطيبتى يقوموا بالاتجار بعرضها وأننى الضحية السادس الذي يتفقوا معه على الزواج ويتحصلوا منه على أمواله وشبكته وقبل موعد الزواج يطلبوا منه فسخ الخطوبة وإذا اعترض يقوموا بتهديده بالأسلحة البيضاء مثلما فعلوا معى.



قررت نيابة ثانى وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار إسلام الجميل حبس "أحمد. خ" سائق 30 سنة على ذمة التحقيقات؛ لخطفه "أحمد.م" خطيب شقيقته وهتك عرضه وإجباره على ارتداء قميص نوم وتصويره ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى، كما قاموا بالاستعانة بمتهمين "هاربين" وتعدوا عليه بالضرب وأجبروه على التوقيع على 9 وصلات أمانة بمدينة الإسماعيلية.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين وهم: "أحمد.خ" 30 سنة سائق "محبوس" " دنيا. خ " 25 سنة هاربة، "أيمن. م "، " أحمد ح "إبراهيم م " هاربين، واعترف المتهم الرئيسى بأنه اتفق هو وشقيقته المتهمة الثانية بالاستعانة بباقى المتهمين لإختطاف خطيبها وهتك عرضه وإجباره على ارتداء قميص نوم، والتوقيع على وصلات أمانة، لإجباره على فسخ الخطبة وعدم المطالبة بأمواله الذي تم الاستيلاء عليها.