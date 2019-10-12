مسلحون يقتلون 15 شخصا في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو

قال مصدر أمني ومسؤول محلي إن مسلحين قتلوا نحو 15 شخصا وأصابوا آخرين في هجوم على مسجد في شمال بوركينا فاسو أثناء الصلاة مساء أمس الجمعة.

ولم تتضح حتى الآن هوية المسلحين.

وساهم تمرد إسلامي هذا العام في إذكاء التوتر العرقي والديني وخاصة في المناطق الشمالية التي تتاخم مالي المضطربة.