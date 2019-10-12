أسعار الأسمدة اليوم

استقرت أسعار الأسمدة، مساء اليوم السبت، عند 4600 جنيه للطن في بعض المصانع في السوق الحر، ومن المتوقع خفض السعر من 4900 جنيه إلى 4600 جنيه في باقي المصانع.



وقال المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن بعض المصانع الجديدة للأسمدة خفضت سعر طن اليوريا ٣٠٠ جنيه في الطن خلال الفترة الحالية.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر طن سماد اليوريا لدي المصانع الجديدة ٤٦٠٠ جنيه بدلا من ٤٩٠٠ جنيه.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في تأهيل الكوادر الإدارية بالشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات التجارية المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.