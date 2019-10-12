اعتقال 130 شخصا في تظاهرات "تمرد ضد الانقراض" بهولندا

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، اعتقال 130 متظاهرا تابعين لحركة "تمرد ضد الانقراض" إثر غلقهم لمواقع في وسط العاصمة أمستردام بهدف شغل الرأي العام من أجل التحرك لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الحركة، المهتمة بحقوق البيئة، تطالب بأن تتخذ الحكومة إجراء فوري من أجل تفادي التدمير الذي أعلنه علماء المناخ.



وقالت الشرطة الهولندية - في بيان رسمي - أنها قررت اعتقال نشطاء المناخ لأنه لم يكن معهم موافقة بالتظاهر، فضلا عن غلقهم لطرق المرور.



وأضافت الشبكة أن إجمالي أعداد حالات الاعتقالات بسبب التظاهرات ضد ظاهرة التغير المناخي خلال الأسبوع الجاري تجاوز 200 شخص.



يذكر أن حركة "تمرد ضد الانقراض" بدأت إضرابا سلميا منذ أسبوعين في عدد من العواصم العالمية، حيث تهدف مثل هذه التظاهرات إلى الضغط على الحكومات حول العالم من أجل وقف الانبعاثات الكاربونية وتفادي حدوث أزمة مناخية تجلب المجاعات.