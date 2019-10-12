اعتقال إرهابي جنوب بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه "ضمن المساعي لحماية زائري أربعينية الإمام الحسين؛ تمكنت مفارز لواء المشاة 25 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد".



وأوضحت أن المعتقل "هو أحد الإرهابيين الذين شاركوا بمقاتلة القوات الأمنية في الفلوجة.. ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".