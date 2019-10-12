إيمان العاصي تنشر صورة ابنتها: "ابتسامتها تجعلني أبتسم"

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها مع ابنتها.



وظهرت إيمان العاصي تحتضن ابنتها "ريتاج"، معلقة على الصورة: "ابتسامتها تجعلني أبتسم".



يذكر أن إيمان العاصي من مواليد 28 أغسطس عام 1985، و"ريتاج" هي الابنة الوحيدة لها، حيث تزوجت إيمان لمرة واحدة من رجل الأعمال نبيل زانوسي، ثم انفصلت عنه بعد شهور قليلة وهي حامل في ابنتها.