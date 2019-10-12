"حبيب" أكثر أسماء المواليد انتشارا في موسكو

شهدت موسكو العام الجاري ولادة 25 طفلا أطلق عليهم ذووهم اسم "حبيب".



وافترض كثيرون أن اسم حبيب أطلق على المواليد الجدد نسبة إلى الرياضي الداجستاني الروسي المشهور، حبيب نور محمدوف، الذي فاز بلقب بطل العالم بالوزن الخفيف في الملاكمة الحرة وأحرز 28 فوزا في مسيرته الرياضية دون أن يخسر نزالا واحدا.



وجاء في بوابة عمدة موسكو أن، ألكسندر ومكسيم، هما أكثر الأسماء شعبية في موسكو بين الأولاد، أما البنات فتصدر اسما، ماريا وصوفيا، تصنيف أكثر الأسماء المؤنثة شعبية.



ومن بين الأسماء الذكورية التي تتمتع بشعبية لدى سكان موسكو أيضا، ميخائيل، إيفان، أرتيوم، دميتري، دانييل، مارك، ليث، ماتي. أما المؤنثة فهناك، ألكسندرا، آنا، أليسا، فكتوريا، بولينا، أناستاسيا، ويليزافيتا، وإيفا "حواء".



ومن بين الأسماء النادرة التي أطلقها الأهل في موسكو على أولادهم قيصر، أوغنيسلاف، ريتشارد ليث، ألكسندر بول. أما الأسماء المؤنثة النادرة فهي فيوفانيا، يفروسينيا، لوكيريا.



وأشارت البوابة إلى زيادة عدد الطفلات اللواتي أطلق عليهن في موسكو اسم، يسينيا، الذي نالته العام الجاري 315 طفلة.