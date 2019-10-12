خالد الجندي يوضح الفرق بين الكِبْر والتعالى

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الكِبر سيظل موجودا بين البشر إلى يوم القيامة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هناك مصطلحين يجب التفرقة بينهما التعالي والتكبر، التكبر هو أن تظن نفسك أنك أكبر ممن يطلب منك أو يأمرك أو يوجهك، وإنما التعالي فإنه يعني أنه أعلى من الأمر المطلوب منه، ممثلًا ذلك بسائق التاكسي عندما يُطلب منه أن يغسل سيارة، فيعترض سائق التاكسي بحجة أن هذه المهمة تابعة لسايس الجراج، معنى ذلك أن التعالي هو أن يُسند أمر أقل من مستوى شخص ما إليه، لافتا إلى أن التعالي يكون على الشيء وليس على الشخص.



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون": أن المولى سبحانه وتعالى أوضح الفرق الدلالي بين الاستكبار والتعالي، لقوله تعالى في سورة ص: "قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ".