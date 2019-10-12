634 مليار دولار إيرادات تكنولوجيا المعلومات في الصين

سجلت إيرادات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين نموًا مستقرًا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، حسب إحصاءات رسمية.



وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن قطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حقق إيرادات بمبلغ 4.49 تريليون يوان "حوالي 634 مليار دولار" بزيادة 14.9% على أساس سنوي.



ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، توسعت أرباح القطاع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ليصل مبلغها إلى 554.2 مليار يوان خلال الـ8 أشهر الأولى.



وكسبت صادرات البرمجيات نموًا نسبته 3.9% على أساس سنوي، ليصل مبلغها إلى 31.1 مليار دولار.



وشهدت الإيرادات لخدمات تكنولوجيا المعلومات نموًا نسبته 16.9% لتصل إلى 2.65 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس، مدفوعًا بنمو قوي في خدمات السحابة والبيانات الضخمة ومنابر التجارة الإلكترونية.



كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أن عدد الموظفين في قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ازداد بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.35 مليون، وارتفع معدل مستوى الرواتب بنسبة 7.5% خلال الفترة نفسها.