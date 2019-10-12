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فن

ريم البارودى تحصل على جائزة أحسن دور بمسلسل "قيد عائلى"

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:44 م
جريدة الدستور
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عبرت الفنانة ريم البارودى عن سعادتها بحصولها على جائزة أحسن دور فى مسلسل "قيد عائلى" بمهرجان الأيام الدولية الجزائري الذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، وتسلمت الجائزة بين حفاوة الحاضرين من مصر والدول العربية المختلفة.

وأعربت البارودى عن تفاؤلها بالمرحلة القادمة فى حياتها الفنية، مشيرة إلى أنها وجدت ردود فعل إيجابية وقوية تجاه دورها فى مسلسل "قيد عائلى".

وأوضحت أن الجائزة لم تكن مفاجأة لها حيث تصدرت في وقت سابق، ترند يوتيوب، بمشهد من المسلسل فى الجزء الثانى وحقق هذا المشهد ما يقرب من 150 ألف مشاهدة في غضون ساعات من بثه، بل وأشاد به جمهور السوشيال ميديا وزملاؤها، وهو مشهد صدمتها بسبب وفاة نجلها.

وأكدت البارودي أن عناصر العمل كلها تساعد على النجاح، وأهمها المؤلف والمخرج والفنانان ميرفت أمين، وبوسى، ونضال الشافعى، وصلاح عبدالله، وسيمون، وخالد سرحان، ومنة فضالى، ودنيا عبدالعزيز، وصبرى فواز، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأحمد التهامى، ومحمد نجاتى، وأميرة هانى، وإيهاب فهمى، كما أن عرضه على قناة دى إم س، يعد من الأسباب المهمة لتحقيقه الانتشار بين الجمهور.

وأشارت ريم البارودى إلى ارتباطها بالتمثيل وعشقها له منذ أن بدأت العمل في الوسط الفني من خلال الإعلانات في سن مبكرة.

يذكر أن البارودي انطلقت في عالم الفن من خلال مسلسل «سر الأرض»، وفيلم «امرأة هزت عرش مصر»، ومسرحية "نشنت يا ناصح"، ولكنها غابت خلال الفترة من 2002 حتى 2006، ثم عادت وجاءت شهرتها الحقيقة وارتباط الجمهور بها كان من خلال مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006، وواصلت بعدها تقديم عدة أدوار في الدراما المصرية منها "أزهار، قلب امرأة، نقظة نظام، الباطنية، الرحايا".

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