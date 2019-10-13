بعد العدوان التركى عليهم.. حقائق لا تعرفها عن الأكراد

لاشك أن العدوان الغاشم للقوات التركية على الأراضي السورية والتي يتمركز فيها الأكراد، كشف عن الوجه الحقيقي لـ أردوغان ومخططاته للسيطرة على الدول المجاورة له، لكن في خضام هذا الأمر تساءل العديد عن الأكراد وحقيقة تواجدهم في الوطن العربي.



والأكراد هي شعوب تتمركز في شمال الشرق الأوسط، وتعرف كرديا أنها كردستان الكبرى، كما يمتد تواجد الكورد إلى أرمينيا، وغالبية الأكراد من المسلمين السنة، ويعد الأكراد أكبر قومية لا تملك دولة مستقلة أو كيانًا سياسيًا موحدًا معترفًا به عالميًا.



وأثير الجدل حول الشعب الكردي ابتداءً من منشأهم إلى تاريخهم، وحتى مستقبلهم السياسي، وازداد هذا الجدل التاريخي خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على واقع الأكراد في العراق عقب حرب الخليج الثانية، وتشكيل الولايات المتحدة لمنطقة حظر الطيران التي أدت إلى نشأة كيان إقليم كردستان في شمال العراق.



يتواجد الكورد بأعداد كبيرة في الدول العربية: " في الكويت (71 ألف نسمة)، ولبنان (حوالي 19 ألف نسمة)، والأردن (5 آلاف نسمة)، ودول آسيوية كجورجيا (17 ألف نسمة)، وروسيا (20 ألف نسمة)، ودول أوروبية كألمانيا (أكثر من نصف مليون)، وفرنسا (حوالي 83 ألف نسمة)، وهولندا (72 ألف نسمة).