الأحد 13 أكتوبر 2019 الموافق 14 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

بعد العدوان التركى عليهم.. حقائق لا تعرفها عن الأكراد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
طباعة
لاشك أن العدوان الغاشم للقوات التركية على الأراضي السورية والتي يتمركز فيها الأكراد، كشف عن الوجه الحقيقي لـ أردوغان ومخططاته للسيطرة على الدول المجاورة له، لكن في خضام هذا الأمر تساءل العديد عن الأكراد وحقيقة تواجدهم في الوطن العربي.

والأكراد هي شعوب تتمركز في شمال الشرق الأوسط، وتعرف كرديا أنها كردستان الكبرى، كما يمتد تواجد الكورد إلى أرمينيا، وغالبية الأكراد من المسلمين السنة، ويعد الأكراد أكبر قومية لا تملك دولة مستقلة أو كيانًا سياسيًا موحدًا معترفًا به عالميًا.

وأثير الجدل حول الشعب الكردي ابتداءً من منشأهم إلى تاريخهم، وحتى مستقبلهم السياسي، وازداد هذا الجدل التاريخي خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على واقع الأكراد في العراق عقب حرب الخليج الثانية، وتشكيل الولايات المتحدة لمنطقة حظر الطيران التي أدت إلى نشأة كيان إقليم كردستان في شمال العراق.

يتواجد الكورد بأعداد كبيرة في الدول العربية: " في الكويت (71 ألف نسمة)، ولبنان (حوالي 19 ألف نسمة)، والأردن (5 آلاف نسمة)، ودول آسيوية كجورجيا (17 ألف نسمة)، وروسيا (20 ألف نسمة)، ودول أوروبية كألمانيا (أكثر من نصف مليون)، وفرنسا (حوالي 83 ألف نسمة)، وهولندا (72 ألف نسمة).

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"بحبك".. رسالة من ملكة جمال الكون إلى تامر عاشور

منذ حوالي 16 ساعة

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

منذ حوالي 16 ساعة

حبس جدة الطفلة "جنة" 3 سنوات

منذ حوالي 16 ساعة

"البترول" تصدر حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الشركات

ads

الصور

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

image description

محمد شاهين يبدع في حفل البومه "ده ال جاي" بساقيه الصاوي

image description

تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

image description

مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن العدوان التركي على سوريا

image description

صور اجتماع وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. سائق يشترك مع شقيقته لخطف خطيبها وهتك عرضه

تعرف على الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع الخاص

قرار جمهورى بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

"البترول" تصدر حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الشركات

أيام زمان

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

"حب العمر".. قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش

وثيقة زواج أنور وجدي وليلى مراد بالدين "الإسرائيلي" (صورة)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: تلوث الهواء قد يسبب الصلع

7 عوامل تزيد خطر الولادة المبكرة

5 طرق لعلاج صحتك العقلية

العلماء يكشفون خطورة المشي البطيء

الرئيس نيوز

السعودية: ضريبة 100% على كل منتجات المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة

السعودية: استقبال قوات ومعدات دفاعية أمريكية إضافية "لصون الأمن الإقليمي"

متحدث العاصمة الإدارية: لجنة من أعلام الفكر والأدب ستختار الاسم الجديد

قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام

منوعات

محمد بن زايد يستقبل رائدي الفضاء الإماراتيين المنصوري والنيادي

ما لا تعرفه عن "أليساندرا" صاحبة جلسة التصوير مع محمد صلاح

بريطانيا تكشف عن أصغر مسبار في العالم سيرسل إلى القمر

دراسة تكشف علاجًا جديدًا لالتهابات الأعصاب

كشكول

"التعليم":107 ألف متقدم لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية

انطلاق حملة كلية بلا مخالفات بـ"دراسات إسلامية إسكندرية"

امتحانات "بطئ التعلم" تثير الجدل بين التعليم وأولياء الأمور

"العمارة و العمران - رؤي ذكية" بمؤتمر دولي بهندسة عين شمس

إسلام سياسي

حقيقة متابعة النائب العام لقنوات الإخوان

موقع امريكي يكشف مخاوف ترامب مما يحدث في سوريا

الجارديان تؤكد احتمالية هروب الدواعش من سجون قسد

منشقة تفتح النار على الإخوان بسبب موقفهم من عدوان اردوغان على سوريا


زيت وسكر

“الإسكان” تعلن موعد حجز المرحلة الخامسة لمشروع جنة

أسعار الذهب بنهاية 12 أكتوبر

“التعليم” تعلن موقف تثبيت العمالة المؤقته علي الصناديق الخاصة

“تجارة الجملة” : 870 مليون جنية مبيعات السلع التموينية علي البقاليين

مقالات الرأي
ماجد حبته
اجتماع الجامعة العربية الطارئ
د. منى حلمى
إلى الكاتب والموسيقار د. محمد فُتوح «2-1»
بسنت حسن
هى فوضى أو الفوضويون
ماجد حبته
نوبل «أبى أحمد» للسلام
المزيد

الثقافة

تعرف على برنامج عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

فوزى خضر يستعرض تجربته الشعرية ببيت الشعر بالأقصر (صور)

اليوم.. أمسية "السينما: تاريخ القرن العشرين" بمركز دال للأبحاث

الليلة.. "الكبارى والأنفاق وحق المشاة" ببيت المعمار المصرى

صفحتنا ع الفيس بوك