إجراءات جديدة لتنظيم رحلات العمرة خلال الموسم المقبل

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الإقرار المقدم من قبل الشركات الراغبة في تشغيل رحلات العمرة للموسم الجديد لا يعنى أنهم سيقوموا بتنظيم الرحلات.



وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جموع الشركات من حقهم أن يقوموا بالتسجيل ولكن ليس من حقهم أن يقوموا بالتشغيل في حالة وجود لديهم جزاءات أو مخالفات مقررة من قبل وزارة السياحة، موضحًا أن هذا الإقرار هدفه عدم مطالبة أي شركة عليها جزاءات بالتشغيل بمجرد أنها قامت بالتسجيل، وهذا يأتى ضمن الإجراءات التنظيمية لموسم العمرة المقبل لتكون هناك شفافية أمام جموع الشركات.



جدير بالذكر، أن غرفة شركات السياحة طلبت من الشركات التي ستقوم بتسجيل المستندات الخاصة على بوابة العمرة المصرية لتنظيم الرحلات خلال موسم العمرة المقبل، بتقديم إقرار مفاده أن التسجيل والتأهيل لدى الغرفة لا يعد موافقة على تنفيذ رحلات العمرة، وإنما يعد أحد الإجراءات التأهيلية والتحضيرية لهذا الموسم.



كما تقر الشركة بمسئوليتها الكاملة عن أي مواقف قانونية لديها، ولا يجوز لها التمسك والتعويل بعملية التسجيل، كما تقر أيضًا بأنه في حالة إخلالها بهذا الإقرار تكون وحدها مسئولة مسئولية قانونية تامة أمام وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والغير.

