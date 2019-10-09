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رياضة

الدوري الإسباني: ديمبيلي يغيب عن الكلاسيكو وبرشلونة يستأنف

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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سيغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عن مباراة "الكلاسيكو" التي تجمع فريقه بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم أواخر الشهر الحالي، بعد إيقافه مباراتين من قبل الاتحاد المحلي الأربعاء.

وأكد النادي الكاتالوني بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، أنه سيستأنف العقوبة بحق لاعب الجناح الفرنسي.

وطرد ديمبيلي بالبطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه برباعية نظيفة على إشبيلية الأحد لانتقاده الحكم ماتيو لاهوز، علما بأنه قد نال بطاقة صفراء أولى مطلع الشوط الثاني.
ورأت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني بأن ردة فعل ديمبيلي تنم عن "ازدراء أو عدم احترام للحكم"، وقضت بإيقافه مباراتين.

وبموجب العقوبة، سيغيب ديمبيلي عن صفوف الفريق عندما يحل ضيفًا على إيبار في 19 أكتوبر، واستضافته لريال في 26 منه.

وسيكون على برشلونة أيضًا اللعب أمام إيبار بدون مدافعيه جيرار بيكيه، والأورغوياني رونالد أروخو الموقوفين لمباراة واحدة. ويغيب بيكيه لتراكم الانذارات (بطاقة صفراء خامسة هذا الموسم)، بينما تلقى أروخو بطاقة حمراء مباشرة لعرقلته لاعب إشبيليه المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" وهو في طريقه نحو المرمى.

وقال النادي في بيان "قرر برشلونة استئناف العقوبات التي فرضتها اللجنة التأديبية على كل من ديمبيلي وأروخو".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، متقدما على برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

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