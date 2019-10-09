أرنولد: أسعى لإضافة المزيد من البطولات بعد الفوز بدوري الأبطال

أكد المدافع الأيمن لفريق نادي ليفربول، ترنت ألكسندر - أرنولد، تعطشه للتتويج ببطولات جديدة مع سواء مع الريدز أو منتخب إنجلترا بعد الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وقال أرنولد، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأربعاء، إن "الحافز الرئيسي لمواصلة العمل بالنسبة لي هو الفوز بالبطولات. فأنا أرغب بترك إرث وشعور بدور مؤثر لي مع النادي والمنتخب وأن يتذكرني الجميع".



وأضاف مدافع الريدز، الذي يستعد لخوض مباراة منتخب "الأسود الثلاثة" أمام جمهورية التشيك بعد غد الجمعة ثم مواجهة بلغاريا عقب ذلك بثلاثة أيام ضمن تصفيات يورو 2020 "هدفي الأساسي هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الكؤوس والذهاب إلى أبعد مدى بمختلف المسابقات".



وتابع "فزت بدوري الأبطال هذا الصيف لكن يبقى الحال كما لو كنت لم أفز بلقب. فالدافع هو الرغبة بالقيام بالمزيد، لأن التصميم والحماس للفوز لا يموت"، مشيرا إلى أنه أصبح يمتلك العقلية التي ترغب دائما في الفوز.