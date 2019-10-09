جنوب السودان يطلق مزاد تراخيص لـ8 حقول نفط

قالت مسئول بوزارة النفط في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستطلق مزاد تراخيص لتطوير 8 حقول نفط في وقت لاحق هذا الشهر.



وقال المسئول خلال مؤتمر للنفط والطاقة، إن إنتاج جنوب السودان من النفط بلغ 178 ألف برميل يوميًا، وإنه يستهدف 200 ألف برميل يوميًا في غضون العامين القادمين.



وقال أركانجيلو أوكوانج أولير، المدير العام للتخطيط والتدريب والأبحاث لدى وزارة النفط خلال مؤتمر في كيب تاون، "نعكف على زيادة إنتاج النفط".



وأضاف ولير أنه في الأجل الطويل، يهدف جنوب السودان إلى تعزيز الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميًا لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا.



كان ذلك المستوى ذروة إنتاج جنوب السودان قبل 2012، حين تسببت حرب أهلية استمرت خمس سنوات في توقف النشاط تقريبًا في قطاع النفط بالبلاد.



وقال أولير: "أنا متفائل بأننا نمضي قدمًا صوب حكومة مستقلة".



وزير الإعلام قال الشهر الماضي: إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول منتصف نوفمبر.



وحقق جنوب السودان كشفًا صغيرًا للنفط في ولاية شمال أعالي النيل في أغسطس، وهو الأول منذ انفصاله في 2011.



وقال أولير إن وزير النفط أوو دانيال شوانق سيطلق عطاء التراخيص رسميًا خلال مؤتمر بالعاصمة جوبا في 29 و30 أكتوبر، وإن جنوب السودان سيعلن النتائج في الربع الأول من 2020.



وقال أولير: "ندعو جميع الشركات للمجيء ونقل تقنياتكم بناءً على أفضل الممارسات العالمية.. جنوب السودان هو المقصد الحالي للاستثمار".