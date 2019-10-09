سناء يوسف تشارك فى أوبريت "لسه الأمل موجود"

تشارك الفنانة سناء يوسف، في غناء أوبريت "لسة الأمل موجود"، للمخرج السينمائي السوري فيصل بني المرجة.



ومن المقرر عرض الأوبريت في آخر نوفمبر المقبل، وهو أوبريت إنساني ووطني بامتياز، شاركت فيه سناء يوسف مع نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، منهم الفنانون لطفي بوشناق، ميرنا وليد، رولا سعد، مع مجموعة من كورال الأطفال.



ووضع المخرج فيصل بني المرجة سيناريو دراميا للأوبريت سيتم تصويره باستديو مصر ليعبّر من خلال الصورة والكلمات عن المعاناة التي تتعرض لها الشعوب وخاصة في البلاد العربيّة بسبب الحروب والتي نتج عنها حالات اليُتم والتشرّد والفقر وعمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم وكثرة الأرامل والثكالىٰ، كما يؤكد الأوبريت على الأمل ويناشد المحبّة ومد يد العون للمحتاج، كما يؤكد على إيجابية الحب والتعاون فيما بيننا.



"لسه الأمل موجود" كلمات الشاعر المصري ناصر الجيل، ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.



يذكر أن بدايات الفنانة سناء يوسف في المسرح مع عدد من الأعمال السينمائية التونسية مثل "العين والليل"، "الحادثة" و"شطر محبة"، بالإضافة إلى فيلمين من إنتاج أجنبي، هما الفيلم الإيطالي "SaintDostan" والإنجليزي "The Roman Mysterious".



أما من أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: "حسابات وعقبات"، "عودة المنيار"، "حياة وأماني"، "الليالى البيض"، "صيد الريم"، "صدق وعده"، "السائرون نياما".



وتمكنت "سناء" من تحقيق نقلة مهمة في مسيرتها بعد وقوفها إلى جانب الفنان المصري عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" في العام 2012، حيث لمع اسمها في الوطن العربي.



وفي 2013 شاركت في مسلسل "نقطة ضعف" أمام الفنان جمال سليمان وقدمت مسلسل "فض اشتباك".



وفي 2014 كانت لها مشاركة في مسلسل "دلع بنات" الذي قدمت من خلاله شخصية جديدة ومميزة، عززت مكانتها أكثر على الساحة الفنية.