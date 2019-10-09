الثنائي الكولومبي كابال وفرح يضمن صدارة التصنيف حتى نهاية العام

ضمن الثنائي الكولومبي المؤلف من خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح احتلال صدارة تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين لنهاية العام، ليصبحا ثاني زوجي من أمريكا الجنوبية ينال هذا الشرف.



وضمن الثنائي الكولومبي صدارة التصنيف لنهاية العام بعد الفوز على الثنائي الأمريكي المكون من جون إيسنر وسام كويري في بطولة شنغهاي للأساتذة اليوم الأربعاء.



وقال كابال "قدمنا أداء مذهلا ومجنونا هذا العام. نشعر بسعادة وفخر بما حققناه. حافظنا على سلاسة الأداء ورغبة دائمة في الفوز لنحقق هذا الإنجاز المذهل".



ويتكون الثنائي الاخر من قارة أمريكا الجنوبية، الذي انهى العام في الصدارة منذ بداية تصنيف منافسات الزوجي عام 1984، من التشيلي هانز جيلدمايستر وأندريس جوميز من الإكوادور عام 1986.



وأنهى البرازيلي برونو سواريس وزميله البريطاني جيمي موراي عام 2016 في الصدارة بينما احتل مواطن سواريس، مارسيلو ميلو، المركز الأول مع البولندي أوكاش كوبوت عام 2017.



وتوج كابال وفرح بأول لقب لهما في البطولات الأربع الكبرى عندما فاز بلقب ويمبلدون هذا العام ثم لقب بطولة أمريكا المفتوحة.



كما فازا بألقاب بطولات برشلونة وروما وإيستبورن.



وقال فرح "إنه إنجاز رائع. سأكون في قمة السعادة والفخر عند استلام جائزة صدارة التصنيف العالمي. كان هذا حلمي دائما".