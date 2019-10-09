السلطات الألمانية تناشد سكانها البقاء داخل المبانى

ناشدت سلطات مدينة هاله الألمانية السكان بالبقاء داخل المباني للسلامة، وذلك وفقًا لما صرح به متحدث باسم سلطات المدينة، اليوم الأربعاء.



يشار إلى وقوع جريمة إطلاق رصاص اليوم في المدينة الواقعة بولاية سكسونيا أنهالت، ما أدى إلى مقتل شخصين وفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.



وأكدت الشرطة بمدينة هاله في وقت سابق، أنه كانت هناك عملية إطلاق نار أخرى، لكن بمدينة لاندسبرج الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترًا من مدينة هاله.