الرئيس الألمانى: 9 أكتوبر يوم عظيم فـى تاريخ بلادنا

وصف الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، التاسع من أكتوبر، بأنه يوم عظيم في التاريخ الألماني.



يُذكر أنه في هذا اليوم عام 1989 تظاهر 70 ألف شخص على الأقل في مدينة لايبتسيج ضد النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقًا، ويعتبر هذا اليوم لذلك نقلة نوعية في الثورة السلمية بألمانيا الشرقية.



وقال شتاينماير، اليوم الأربعاء، في مبنى "جفاندهاوس" للحفلات في لايبتسيج بمناسبة مرور 30 عامًا على الثورة السلمية: "أنا متأكد أنه سيكون من الجيد لبلدنا الاستفادة اليوم من الإرث المتنوع للثورة السلمية".



ودعا شتاينماير الأوساط السياسية، إلى العمل على توفير ظروف حياتية جيدة للمواطنين، موضحًا أن التحول كان وقعه على مواطني شرق ألمانيا أشد من الغرب، مضيفًا أنه يسمع كثيرًا عن قصص اقتلاع من جذور وانهيار قناعات.



وقال: "الأوساط السياسية مطالبة بالتصرف هنا... لا تتركوا هؤلاء الأشخاص بمفردهم في مخاوفهم وأزماتهم. خذوا مشكلاتهم على محمل الجد واهتموا بهم".



وحث الرئيس الألماني على الارتباط بتقليد الموائد المستديرة الذي كان ساريًا إبان فترة التحول في ألمانيا الشرقية، موضحًا أن هناك حاجة الآن إلى مزيد من أشكال المشاركة للمواطنين.



وقال: "نعم، أعتقد أنه حان الوقت لمائدة مستديرة جديدة في هذا البلد- ليس لتجنب الخلاف، بل للخلاف بناء على القواعد والاحترام".