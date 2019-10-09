الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الألمانى: 9 أكتوبر يوم عظيم فـى تاريخ بلادنا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
وصف الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، التاسع من أكتوبر، بأنه يوم عظيم في التاريخ الألماني.

يُذكر أنه في هذا اليوم عام 1989 تظاهر 70  ألف شخص على الأقل في مدينة لايبتسيج ضد النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية سابقًا، ويعتبر هذا اليوم لذلك نقلة نوعية في الثورة السلمية بألمانيا الشرقية.

وقال شتاينماير، اليوم الأربعاء، في مبنى "جفاندهاوس" للحفلات في لايبتسيج بمناسبة مرور 30 عامًا على الثورة السلمية: "أنا متأكد أنه سيكون من الجيد لبلدنا الاستفادة اليوم من الإرث المتنوع للثورة السلمية".

ودعا شتاينماير الأوساط السياسية، إلى العمل على توفير ظروف حياتية جيدة للمواطنين، موضحًا أن التحول كان وقعه على مواطني شرق ألمانيا أشد من الغرب، مضيفًا أنه يسمع كثيرًا عن قصص اقتلاع من جذور وانهيار قناعات.

وقال: "الأوساط السياسية مطالبة بالتصرف هنا... لا تتركوا هؤلاء الأشخاص بمفردهم في مخاوفهم وأزماتهم. خذوا مشكلاتهم على محمل الجد واهتموا بهم".

وحث الرئيس الألماني على الارتباط بتقليد الموائد المستديرة الذي كان ساريًا إبان فترة التحول في ألمانيا الشرقية، موضحًا أن هناك حاجة الآن إلى مزيد من أشكال المشاركة للمواطنين.

وقال: "نعم، أعتقد أنه حان الوقت لمائدة مستديرة جديدة في هذا البلد- ليس لتجنب الخلاف، بل للخلاف بناء على القواعد والاحترام".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. "كاف" يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل وفاة طالبين من أبناء جامعة الأزهر

منذ حوالي 16 ساعة

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

موعد ومكان إقامة جنازة الفنان طلعت زكريا

ads

الصور

image description

صور جنازة طلعت زكريا بحضور نجوم الفن

image description

تشييع جنازة الفنان طلعت زكريا (صور)

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

الأكثر قراءة

انهيار هنا الزاهد وأحمد فهمي في جنازة طلعت زكريا (صورة)

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

"مدبولى" يكشف خطة الحكومة لمواجهة مرحلة الفقر المائى فى مصر

تفاصيل استعداد أحمد عز لجزء ثانٍ من "الممر"

أيام زمان

بعد نجاحه في الثلاثينيات.. إسماعيل ياسين يقلد نجم الكوميديا الأول في فرنسا (فيديو)

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

الصحة

"المكسرات" قد تحد من زيادة الوزن

4 مضاعفات محتملة لتأخر علاج سرطان الثدي

البرتقال يحمى العيون من الضمور البقعى

مفاجأة.. نبات جديد يقضي على الدهون

الرئيس نيوز

عبدالعال: أي نائب يخرج عن "الإطار" سأرفع الحصانة عنه فورا

وكيل النواب: "التضامن" توقف معاشات لا تتجاوز 400 جنيه شهريا

قصف جوي لـ "مشرافة" السورية.. هكذا يبدأ "نبع السلام" التركي

مجلس الوزراء السوداني يتضامن مع وزيرة متهمة بـ"الردة"

منوعات

نيجيريا تعتزم إطلاق برنامج لتحديد الهوية البيولوجية

العثور على "حوت أحدب" نافقًا في لندن

التأثر بالأفلام يزيد من تجاعيد الوجه

احذر الطيران اليابانى.. الطيارون يتعاطون الكحوليات

كشكول

جامعة المنيا تطلق حملاتها للتبرع بالدم لمُصابي العمليات الإرهابية بـ"سيناء"

«تنمية روح الولاء والانتماء».. ندوة لطلاب مدارس الفيوم

التعليم تعلن المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة التعيينات الجديدة

أول تعليق من "التعليم" عن أزمة "السن" التي تواجه المتقدمين بالمسابقة الجديدة

إسلام سياسي

باحث يؤكد: الإخوان علموا باغتيال السادات.. وباركه بعضهم

قيادي إخواني: علمت بمخطط اغتيال السادات ولكن لم أتوقع نجاح العملية

كاتب سعودي يكشف أدبيات الإخوان في استغلال الأحداث

"صناعة الأزمات".. التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان التحريضية


زيت وسكر

تفاصيل واقعة هجوم النواب على وزيرة الصحة داخل جلسة البرلمان

فض إضراب عمال “القاهرة للأدوية”

إطلاق “البرنامج المصري لإدارة مضادات العدوى”

“الإحصاء”: 5.8٪ زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

"محمد ناجي في ذاكرة الفنون" بهيئة الكتاب

مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء

سينما زاوية تحتفي بمئوية إحسان عبدالقدوس الجمعة

اكتشاف مواهب الشعر والغناء ببيت ثقافة المرج

صفحتنا ع الفيس بوك