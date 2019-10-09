مشهد الوداع الأخير للراحل طلعت زكريا (فيديو)





















وجاء طلعت زكريا مشهد الوداع محمولًا على الأعناق، ليستقر الجثمان بداخل مقابر العائلة، مع توافد عدد من الفنانين الذين غابوا عن صلاة الجنازة، منهم الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة منال سلامة، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة غادة إبراهيم، رغم تزامن موعد الجنازة مع فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي والئي انطلقت فعالياته أمس.















في مشهد مهيب؛ تجمع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية بحالة من الحزن والأسى اليوم (الأربعاء)، قبل أذان الظهر، في انتظار وصول جثمان نجم الكوميديا الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وذلك من أمام مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية.وبرفقه أهالي الراحل؛ وصل الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه قبل تشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدافن العمود في منطقة كرموز.وتقدم الجنازة الفنان أشرف ذكي، نقيب الممثلين، والفنان أحمد رزق، والفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان رضا إدريس، والفنان محمد لطفي، داعين له بالرحمة والمغفرة.وبدأت مسيرة الفنان الراحل الفنية في الثمانينيات، لتنتهي أمس بأزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد صراع من المرض، داخل مستشفى بدران في الدقي، ومن المقرر أن تتلقى نقابة المهن التمثيلية وأسرة الفنان طلعت زكريا العزاء مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.