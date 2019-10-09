البابا يغادر القاهرة فى رحلة رعوية لأوروبا

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، في مستهل جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا يبدأها بفرنسا.



وكان قد أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توقف عظته الأسبوعية حتى منتصف نوفمبر المقبل.



ووفقًا لمصادر كنسية، يلتقي البابا خلال زيارته الأولى لفرنسا بالمسئولين والهيئات الدبلوماسية في فرنسا، وأن جولته ستشمل زيارة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، والذي تربطها علاقة قوية مع الكنيسة الأرثوذكسية هناك، إلى جانب زيارته الرعوية لإيبارشيات فرنسا.



وكشف الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا في تصريحات له، عن جدول زيارة البابا تواضروس الثاني، خلال زيارته الأولى لفرنسا.



وأكد أسقف شمال باريس أن البطريرك يتواجد في مقر مطرانية فرنسا مساء الجمعة المقبل، لدى وصوله فرنسا ليلتقي أطفال مرحلتي ابتدائي وإعدادي، مضيفًا أن البابا يترأس صلاة القداس الإلهي صباح السبت بكنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس بفرنسا، على أن يلتقي مساء اليوم ذاته بشعب الإيبارشية وذلك من خلال ترأسه اجتماعًا بذات الكنيسة.



وذكر أسقف شمال فرنسا في تصريحات له، أن البابا تواضروس الثاني يترأس الأحد قداس تدشين كنيسة درافي، على أن يعقد اجتماعًا بالشباب.



وأشار الأنبا مارك في تصريحات سابقة له، أن زيارة البابا تواضروس الثاني لفرنسا، تعد هي زيارة الأولى من نوعها، وتنقسم إلى زيارة رعوية يلتقي فيها بشعب الإيبارشية، ويدشن فيها العديد من الكنائس، وزيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والبعثات الدبلوماسية بفرنسا.



وأوضح أسقف شمال فرنسا، أن زيارة البابا تواضروس تنقسم لزيارة إيبارشية شمال فرنسا، والتي تخضع لإشرافه وإيبارشية جنوب فرنسا، والتي تخضع لإشراف الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا، والقطاع السويسري، وإيبارشية جنوب فرنسا، والتي تخضع للأنبا أثناسيوس.