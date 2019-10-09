اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفيلة "نعيمة" بحديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، إن خبر وفاة آخر فيلة في الحديقة زلزل أرجاء الحديقة، لأنه حيوان قيّم جدًا وكان له ثقله داخل الحديقة، لافتًا إلى أن الفيلة "نعيمة" تم استيرادها ووصولها للحديقة عام 1983.



وأضاف "رجائي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "نعيمة" كانت من النوع الإفريقي الشرس، وقد ضربت أحد ذكور الفيلة في إحدى المرات، والذي ظل يعالج إثر الضربة لمدة عامين ومن ثمَ نفق، كما أنها هاجمت الحارس الخاص بها من قبل، ما أدى لوفاته.



وأشار "رجائي"، إلى أنه تم ترويضها بالكامل، وأصبحت صديقة للزوار، وكانت حالتها الصحية جيدة جدًا حتى يوم السبت الماضي، عانت الفيلة نعيمة من صعوبة فى التنفس، واستلقت على الأرض، وحاول الأطباء إنقاذها بشتى الطرق.



وأكد "رجائي"، أنه بعد التشريح تم اكتشاف سبب الوفاة الرئيسي، وهو جلطة شديدة فى القلب، وضعف في عضلة القلب، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على طلب استيراد فيل جديد لحديقة الحيوان.