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محافظات

قوافل طبية وعروض رياضية بدير أبوحنس فى المنيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على إطلاق العديد من برامج التنمية بالقرى الأكثر احتياجا، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم والوقوف على مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن القرية هي البداية الحقيقية لإحداث تنمية متكاملة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأنشطة برنامج "تعزيز المواطنة" بقرية دير أبوحنس بمركز ملوي، بحضور اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز والأنبا ديمتريوس مطران ملوي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

أوضح المحافظ أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

وأضاف أن البرنامج يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر ودمج عناصر المجتمع.

شهد المحافظ خلال زيارته مجموعة من الفعاليات تضمنت تنظيم مديرية التربية والتعليم لعدد من العروض الفنية والرياضية قدمها مجموعة من تلاميذ المدارس، بالإضافة إلى تنظيم فرع ثقافة المنيا لعرض فني لفرقة الفنون الشعبية( غزل المحلة)، كما وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني مساعدات نقدية وشنط مدرسية وسلع غذائية وملابس لأهالي القرية من الأسر الأكثر احتياجًا، وسلم المحافظ كأس البطولة لإحدى الدورات الرياضية المقامة ضمن الفعاليات والتي فاز بها مركز شباب دير أبوحنس، وجاء في المركز الثاني مركز شباب البرشا والثالث مركز شباب البياضية، كما تفقد المحافظ القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة.

فيما تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة عدد من الورش الحرفية تضم ورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات- جلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.

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