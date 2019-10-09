مطروح تستقبل وفد برنامج الأغذية العالمى بمصر

استقبل محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، منجستاب هايلي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، والوفد المرافق له، والمهندس حسين السنيني، منسق البرنامج بمطروح، وذلك خلال زيارة الوفد للمحافظة وافتتاح مدرسة غرابيل المؤامنة بمدينة النجيلة.



وقدم مدير برنامج الأغذية العالمي الشكر إلى محافظ مطروح والأجهزة المعاونة على التعاون التام مع البرنامج لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لأهالى المحافظة، ومنها صيانة وتجديد مدارس مجتمعية جديدة، وإقامة وتطهير خزانات وآبار مياه وتدريب المرأة وتوفير مشروعات صغيرة كمصادر دخل لهم، مؤكدًا أولوية تقديم الخدمات لمحافظة مطروح، ومنها تدريب 291 سيدة على الصناعات الحرفية، وسيتم تكريمهن خلال الزيارة القادمة.



وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة تبذل جهدها للارتقاء خاصة بالعملية التعليمية بالتعاون مع المجتمع المدني، ومنها إقامة 150 مدرسة.



وأضاف محافظ مطروح أن هناك إمكانية لمزيد من مشروعات مدرة الدخل تتوافق مع طبيعة المحافظة، خاصة بمنطقة النجيلة، وإنشاء خزانات أو آبار لتوفير مياه بالمدارس والتنسيق مع جامعة مطروح سيتم تدريب طلبة وخريجي الجامعة، للاستفادة منهم وتوفير مشروعات وفرص العمل.