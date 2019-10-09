جامعة سوهاج تحتفل بانتصار أكتوبر بعرض فيلم "الممر"

نظمت اليوم جامعة سوهاج بمشاركة "طلاب من أجل مصر"، مسيرة حاشدة للتعبير عن افتخارهم بالذكرى 46 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بمشاركة 1000 طالب وطالبة.



وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من أجل مصر، الدكتور عمر الحادي نائب رئيس طلاب من أجل مصر، العقيد أسامة رشاد نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وقال رئيس الجامعة إنه بمشاركة "طلاب من أجل مصر" تم تنظيم مسيرة حاشدة بدأت من مبنى مديرية الأمن إلى الجامعة، تزينها الأعلام والأغاني الوطنية الحماسية، وذلك حرصًا على إلهام الشباب بروح وحماس وعزيمة وإرادة المصريين والجيش المصري، التي ضرب بها المثل ليس فقط على الصعيد الإقليمي ولكن على الصعيد العالمي، لتخريج شباب قادر على مواجهة التحديات المعاصرة ودحض المؤامرات والتصدي لحروب الجيل الرابع.



وأضاف عزيز أنه تم تنظيم حفل غنائي ومعرض للصور والرسوم الفنية المعبرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تضمن الاحتفال عرض فيلم "الممر" لأول مرة داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الاحتفالات بالنصر مستمرة طوال شهر أكتوبر بعمل لقاءات مع أبطال أكتوبر من المحاربين القدامى ليتحدثوا مع الطلاب عن مشاركاتهم في هذه البطولات التاريخية.



ومن جانبه، قال الدكتور حسان النعماني، إن الاحتفال بالسادس من أكتوبر يعتبر يومًا عظيمًا في عُمر مصر، ومناسبة غالية على الجميع لأنهم غيروا التاريخ وأثبتوا أن الجندي المصري خير أجناد الأرض، موضحًا أن المسيرة انطلقت من أمام ديوان عام محافظة سوهاج لمسافة 2 كيلو متر طافت خلالها كل الشوارع الرئيسية بالحرم الجامعي القديم، وشارك فيها أكثر من 500 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة.



جدير بالذكر أن الطلاب رددوا خلال المسيرة شعارات وهتافات حماسية تعزز من روح الوطنية والفداء والتضحية من أجل مصر، وتم عرض فيلم "الممر" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم القديم.