الأربعاء 09 أكتوبر 2019 الموافق 10 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تحتفل بانتصار أكتوبر بعرض فيلم "الممر"

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
طباعة
نظمت اليوم جامعة سوهاج بمشاركة "طلاب من أجل مصر"، مسيرة حاشدة للتعبير عن افتخارهم بالذكرى 46 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بمشاركة 1000 طالب وطالبة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من أجل مصر، الدكتور عمر الحادي نائب رئيس طلاب من أجل مصر، العقيد أسامة رشاد نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وقال رئيس الجامعة إنه بمشاركة "طلاب من أجل مصر" تم تنظيم مسيرة حاشدة بدأت من مبنى مديرية الأمن إلى الجامعة، تزينها الأعلام والأغاني الوطنية الحماسية، وذلك حرصًا على إلهام الشباب بروح وحماس وعزيمة وإرادة المصريين والجيش المصري، التي ضرب بها المثل ليس فقط على الصعيد الإقليمي ولكن على الصعيد العالمي، لتخريج شباب قادر على مواجهة التحديات المعاصرة ودحض المؤامرات والتصدي لحروب الجيل الرابع.

وأضاف عزيز أنه تم تنظيم حفل غنائي ومعرض للصور والرسوم الفنية المعبرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تضمن الاحتفال عرض فيلم "الممر" لأول مرة داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الاحتفالات بالنصر مستمرة طوال شهر أكتوبر بعمل لقاءات مع أبطال أكتوبر من المحاربين القدامى ليتحدثوا مع الطلاب عن مشاركاتهم في هذه البطولات التاريخية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسان النعماني، إن الاحتفال بالسادس من أكتوبر يعتبر يومًا عظيمًا في عُمر مصر، ومناسبة غالية على الجميع لأنهم غيروا التاريخ وأثبتوا أن الجندي المصري خير أجناد الأرض، موضحًا أن المسيرة انطلقت من أمام ديوان عام محافظة سوهاج لمسافة 2 كيلو متر طافت خلالها كل الشوارع الرئيسية بالحرم الجامعي القديم، وشارك فيها أكثر من 500 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة.

جدير بالذكر أن الطلاب رددوا خلال المسيرة شعارات وهتافات حماسية تعزز من روح الوطنية والفداء والتضحية من أجل مصر، وتم عرض فيلم "الممر" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم القديم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

انهيار هنا الزاهد وأحمد فهمي في جنازة طلعت زكريا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

أحضان وقبلات الهضبة ودينا الشربيني (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

200 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ13 ألف جنيه

منذ يوم

وفاة الفنان طلعت زكريا

ads

الصور

image description

صور جنازة طلعت زكريا بحضور نجوم الفن

image description

تشييع جنازة الفنان طلعت زكريا (صور)

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

الأكثر قراءة

انهيار هنا الزاهد وأحمد فهمي في جنازة طلعت زكريا (صورة)

رغم استبعاده من المنتخب.. سر عودة "صلاح" للقاهرة اليوم

"مدبولى" يكشف خطة الحكومة لمواجهة مرحلة الفقر المائى فى مصر

تفاصيل استعداد أحمد عز لجزء ثانٍ من "الممر"

أيام زمان

بعد نجاحه في الثلاثينيات.. إسماعيل ياسين يقلد نجم الكوميديا الأول في فرنسا (فيديو)

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

الصحة

"المكسرات" قد تحد من زيادة الوزن

4 مضاعفات محتملة لتأخر علاج سرطان الثدي

البرتقال يحمى العيون من الضمور البقعى

مفاجأة.. نبات جديد يقضي على الدهون

الرئيس نيوز

عبدالعال: أي نائب يخرج عن "الإطار" سأرفع الحصانة عنه فورا

وكيل النواب: "التضامن" توقف معاشات لا تتجاوز 400 جنيه شهريا

قصف جوي لـ "مشرافة" السورية.. هكذا يبدأ "نبع السلام" التركي

مجلس الوزراء السوداني يتضامن مع وزيرة متهمة بـ"الردة"

منوعات

نيجيريا تعتزم إطلاق برنامج لتحديد الهوية البيولوجية

العثور على "حوت أحدب" نافقًا في لندن

التأثر بالأفلام يزيد من تجاعيد الوجه

احذر الطيران اليابانى.. الطيارون يتعاطون الكحوليات

كشكول

جامعة المنيا تطلق حملاتها للتبرع بالدم لمُصابي العمليات الإرهابية بـ"سيناء"

«تنمية روح الولاء والانتماء».. ندوة لطلاب مدارس الفيوم

التعليم تعلن المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة التعيينات الجديدة

أول تعليق من "التعليم" عن أزمة "السن" التي تواجه المتقدمين بالمسابقة الجديدة

إسلام سياسي

باحث يؤكد: الإخوان علموا باغتيال السادات.. وباركه بعضهم

قيادي إخواني: علمت بمخطط اغتيال السادات ولكن لم أتوقع نجاح العملية

كاتب سعودي يكشف أدبيات الإخوان في استغلال الأحداث

"صناعة الأزمات".. التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان التحريضية


زيت وسكر

تفاصيل واقعة هجوم النواب على وزيرة الصحة داخل جلسة البرلمان

فض إضراب عمال “القاهرة للأدوية”

إطلاق “البرنامج المصري لإدارة مضادات العدوى”

“الإحصاء”: 5.8٪ زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
بشرة خير بأكاديمية الفنون
ماجد حبته
صفعات ثلاثية لتركيا
د.مينا بديع عبدالملك
إسطفانوس الأول.. أول كاردينال قبطى
ثروت الخرباوي
بيننا وبينهم نصر أكتوبر
المزيد

الثقافة

"محمد ناجي في ذاكرة الفنون" بهيئة الكتاب

مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء

سينما زاوية تحتفي بمئوية إحسان عبدالقدوس الجمعة

اكتشاف مواهب الشعر والغناء ببيت ثقافة المرج

صفحتنا ع الفيس بوك