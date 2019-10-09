حيلة ذكية من ربة منزل لسرقة سيارة شاب في الشيخ زايد

أمرت نيابة الشيخ زايد، الأربعاء، بحبس ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة سيارة وسلاح ناري.



وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تلقى بلاغًا من شاب اتهم فيه ربة منزل بسرقة سيارته "الملاكي"، وسلاح نارى مرخص.



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرف على المتهمة، وأوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه، ثم وضعت له أقراص منومة، عقب وصولها لمسكنه، واستولت على سيارته التي كان بداخلها سلاح نارى مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، ما دفعها لتركها والاستيلاء على السلاح.



وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المسروق.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.