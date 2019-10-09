محافظة القاهرة تشن حملة نظافة في حلوان

شن حي حلوان حملة نظافة وإشغالات موسعة بقيادة اللواء محمد عبدالحميد، رئيس الحي، وشملت هذه الحملة محيط سنترال حلوان بشارع منصور علي شارع زكي، وتم عمل كنس آلي بشارع امتداد منصور وشارع مسجد عزام وشارع رايل، وامتداد رايل وميدان الشهداء بحلوان.



جاءت الحملة استمرارًا لحملات النظافة المستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية الخاصة بالحفاظ على بيئة آمنة من التلوث ومظهر حضاري مشرف، تأكيدًا لتعليمات اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بتكثيف حملات النظافة.



كانت أحياء محافظة القاهرة واصلت تصديها للمخالفات وإزالتها قبل استفحالها، تحت شعار لا للمخالفات، والتصدي الكامل لكافة أعمال السلبية وتكثيف الورديات الصباحية والمسائية لمواجهة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.