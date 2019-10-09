ندوات دينية فى شمال سيناء لحماية الشباب من الأفكار المتطرفة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، ندوات دينية لتوعية الشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحمايتهم من الأفكار المتطرفة.



وأشار إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة - في تصريح اليوم الأربعاء- إلى أنه يتم عقد الندوات وتنظيم اللقاءات الدينية في جميع المنشآت الشبابية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الأزهر الشريف، وبمشاركة علماء ورجال الدين لتوضيح الخطاب الديني السليم والأفكار الصحيحة للدين الإسلامى وتصحيح بعض الأفكار المغلوطة ومحاولة إصلاح الفكر الهدام لدى الشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة المطروحة والاستماع إلى أفكار النشء والشباب.



وأوضح أنه تم اليوم، في هذا الإطار، تنفيذ ندوة دينية في مركز شباب نخل بوسط سيناء، بالتنسيق مع إدارة شباب نخل ومنطقة وعظ شمال سيناء، تناولت الخطاب الدعوى وكيفية تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، منوها بأن الندوات واللقاءات مستمرة بهدف الوصول إلى كل تجمعات النشء والشباب في أماكن تواجدهم المختلفة لتوعيتهم بالدين القويم والبعد عن التطرف.