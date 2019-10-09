سماع شهود قضية "حسم ولواء الثورة".. 16 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم ولواء الثورة"، إلى جلسة 16 أكتوبر؛ لسماع الشهود.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2"، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.



فيما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.