إحالة مسجل خطر يروج المخدرات في المرج للمحاكمة

أحالت نيابة المرج الجزئية، الأربعاء، مسجل خطر، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بترويج المواد المخدرة.



أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، اشتبهوا في المتهم "صبرى. ح"، 28 عامًا، مسجل خطر، أثناء تواجده في أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة.



وبتفتيشه عثر بحوزته على 1000 قرص من مخدر الترامادول، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم.