روسيا: الفصل بين القوات في أوكرانيا من شأنه أن يسهم في تطبيق اتفاقيات مينسك

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الفصل بين القوات في أوكرانيا من شأنه أن يسهم في تطبيق اتفاقيات مينسك.



وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يربط هذا الفصل مع عقد قمة جديدة لرباعية نورماندي، قال بيسكوف - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن كل شيء سيتوقف على قرار رؤساء الدول المشاركة في صيغة نورماندي، ودعونا نقول بأن الفصل بين القوات في أوكرانيا قد يساعد على بدء عملية تطبيق اتفاقيات مينسك".



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "أن إمكانية عقد القمة بدون إجراء فصل للقوات تعتمد على قرار رؤساء دول رباعية نورماندي، بما في ذلك قرار الرئيس بوتين".



وتضم "رباعية نورماندي"، التي تتولى مهام تسوية النزاع في شرق أوكرانيا، كلا من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.