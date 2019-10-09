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عالم

بوتين يدعو أردوغان "هاتفيا " لتقييم الموقف في سوريا بعناية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:31 م
جريدة الدستور
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى تقييم الموقف في سوريا بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر، مؤكدا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وأفاد بيان للرئاسة الروسية " الكرملين " اليوم الأربعاء بأن الرئيسين الروسي والتركي أجريا اتصالا هاتفيا اليوم، شددا - خلاله - على أهمية ضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية واحترام سيادتها.

وأضاف - البيان - أنه في ظل الخطط، التي أعلنتها تركيا لإجراء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، دعا الرئيس بوتين من أسماهم ب" الشركاء " الأتراك إلى تقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية لحل الأزمة السورية للضرر.

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