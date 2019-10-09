ضبط مشتبه به على خلفية حادث إطلاق النار بشرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية ضبط مشتبه به على خلفية حادث إطلاق النار الذي أدى لمقتل شخصين في شارع عمومي بحي (باولوس) بمدينة (هاله) بولاية (ساكسونيا - أنهالت) شرقي البلاد اليوم الأربعاء.



وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، "إن دوافع إطلاق النار لم تعرف بعد، فيما تم وضع جميع فرق الإنقاذ في حالة استنفار، مشيرة إلى أنه يجري تكثيف عملية البحث عن الجناه".



وكانت الشرطة قد تلقت الساعة 12 ظهرا بتوقيت ألمانيا بلاغا بوقوع إطلاق النار، حيث طالبت السكان بالبقاء في منازلهم.. فيما استدعى عمدة مدينة (هاله) بيرند فيغاند فريقا متخصصا للبحث الجنائي.. كما أعلنت الشرطة أنه سمع دوي إطلاق نار أيضا ببلدة (لاندسبرغ آم لش)، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين الحادثين من عدمه.