دفن جثة عامل غرق فى نيل المعصرة

صرحت نيابة حلوان الجزئية، الأربعاء، بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل بمنطقة المعصرة.



تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالى، مفاده غرق شخص بمياه نهر النيل.



تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "محمد سعد"، 36 عامًا، مقيم بدائرة القسم، ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.