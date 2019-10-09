إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالجيزة

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة في الجيزة.



تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منطقة المنيب.



انتقل الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.