"دجوكوفيتش" يتأهل لدور الـ16 من بطولة شنغهاي للتنس

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الأربعاء، إلى دور الـ16 من بطولة شنغهاي لأساتذة التنس ذات الألف نقطة، والتي تقام فعالياتها في الصين خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر الجاري.



وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، الفوز في مباراته بدور الـ32 اليوم على حساب الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما (6-3) و(6-3) ليواجه الأمريكي جون إيسنر في الدور المقبل.



وصعد الروسي أندري روبليف للدور الثالث بفوزه على الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون رد بواقع (6-2) و(6-0) والألماني ألكسندر زفيريف بتغلبه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين نظيفتين أيضًا تفاصيلهما (7-6) و(7-6).



ونجح الروسي كارين خاشاوف في العبور كذلك لدور الـ16 من البطولة، بتحقيقه الفوز على الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-2) و(6-4).