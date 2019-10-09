إخلاء سبيل 7 متهمين بإحياء "أولتراس أهلاوي"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، بإخلاء سبيل 7 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة.



وتضمن القرار كلًا من: أدهم الصغنن، وأحمد علي، وإسماعيل محمود، وعبدالله أيمن، وعمرو صلاح، وكريم أبوالفرج، وشريف شيتوس.



ووجهت النيابة إليهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.



يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت سابقًا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.