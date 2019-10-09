حبس متهم بسرقة 4 محلات في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف عيسوي، الأربعاء، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 4 محلات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة مفاده ورود بلاغ من مالك محل ملابس يفيد بوجود كسر بالكالون باب المحل وسرقة 15 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلان خطر، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته أجنة حديدية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل باستخدام سيارة ملاكي.



اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه والهارب بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.