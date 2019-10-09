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الجامعة العربية تشارك فى ملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات التونسية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن أمينها العام أحمد أبوالغيط، وجه بإيفاد بعثة من الجامعة العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019 والمقرر إجراؤها في 13 أكتوبر الجاري، وذلك استكمالًا لمهمة بعثتها في ملاحظة الجولة الأولى من تلك الانتخابات والتي جرت في 15 سبتمبر الماضي.

ويترأس بعثة الجامعة العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية.

وذكرت الجامعة العربية - في بيان لها - أن البعثة ستضم في عضويتها موظفين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى 6 جنسيات عربية هى: البحرين، والجزائر، والعراق، وسلطنة عمان، ومصر، واليمن، ولا توجد من بينهم الجنسية التونسية لضمان الحيادية ومصداقية البعثة.

وأضاف البيان أن البعثة ستصل إلى الجمهورية التونسية بعد غدٍ الجمعة، ومن المتوقع أن تلتقي ببعض الجهات المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات، التي من ضمنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرشحين أو ممثليهما، بالإضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني التي ستلاحظ الانتخابات.

وأوضح البيان أن البعثة تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأشار البيان إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، يتبعه التقرير النهائي الذي يتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي يتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرسال التقرير النهائي إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.

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