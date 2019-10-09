"نيلنا خط أحمر".. الرئيس والحكومة والبرلمان بـ"خطوط المواجهة"

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة بشأن ملف سد النهضة، وإعلان فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وتعنته فى التعامل مع الملف، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والري والموارد المائية، والإسكان.



مدبولي: نواجه تشددًا إثيوبيًا في التعامل مع أزمة سد النهضة

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك رفض من الجانب الإثيوبي لتلك الدراسات التي تم إقرارها من قبل المكاتب الاستشارية، وواجهنا العديد من العقبات من الجانب الإثيوبى، وكان هناك تشدد من الجانب الإثيوبي لبعض الجوانب التي تضمنها إعلان المبادئ، ومنها ملء السد وفترة ما بعد الملء، وهناك نوع من التراجع عن بعض الأمور التي كان تم الاتفاق عليها، وإعلان المبادئ كان ينص أحد بنوده على أن يكون هناك وسيط دولي لوضع الأسس والمعايير للأمور الخلافية.



وأكد مدبولى، أن مصر مصدرها الوحيد لمياه الشرب هو نهر النيل، ولذلك الدولة بكل مؤسساتها تلتزم بالحفاظ علي حقوق مصر في حقوقها لمياه النيل ونحرص على التعاون والتنسيق للحوار، وما زال هذا الباب مفتوحًا، ولكن بشرط عدم التأثير على حقوق مصر من المياه والدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حق مصر في مياه النيل على الرغم من اتخاذ إثيوبيا خطوات أحادية الجانب.



ولفت إلى أن الدولة تتحرك في كل الطرق المختلفة، سواء فنية أو سياسية أو إنشاء مشروعات للمياه وتحليتها ومعالجتها منذ بداية إنشاء سد النهضة، والدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل بكل الوسائل والطرق.



وزير الخارجية: إثيوبيا فرضت سياسة الأمر الواقع على مصر في بناء السد

من جانبه قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل الاجتماعات مع إثيوبيا لم تسفر عن شىء، والتي كان آخرها الاجتماعات الاخيرة ورغم التحركات السياسية، والانخراط في اللجان الفنية، ووصولًا بالمجموعة العلمية البحثية، ولكن للأسف أعاق الجانب الإثيوبي كل المخرجات عن تلك اللجان والمجموعات وهو أمر متشدد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اعترضت على أمور التشغيل طويلة الأمد والملء والتشغيل، وعدم الرغبة في التحمل علي أي التزامات لمصر، وفرض سياسية الأمر الواقع، وهو الأمر الذي رفضته مصر وطلبت دخول وسيط طبقًا للاعلان المبادئ.



وأضاف شكرى، أن مصر على الرغم من مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي في اتخاذ مواقف أحادية الجانب ببناء سد النهضة دون إخطار الدولة المصرية، وأن مصر كانت تعلم مدى خطورة الوضع ودخلنا في مفاوضات، وأسفرت عن إعلان المبادئ بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان والذي كان مهمًا جدًا، وتضمن إعادة مبادئ مهمة جدًا، أهمها عدم وقوع أي ضرر على دول المصب، وأن يكون السد للكهرباء، وتنفيذ استشارات المكاتب الاستشارية وفي حال نشوب خلاف استعصى على الدول الثلاث حله يمكن اللجوء إلى وسيط.



وأكد أن مضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته في وجود حل يرضى جميع الأطراف.



وطالب وزير الخارجية، بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتى تسمح بوجود وسيط فى حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد، قائلًا: "ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات".



وأكد شكرى، أن سد النهضة مسألة حياة للمواطنين وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوضيحه في كلمته أمام الهيئة العام للأمم المتحدة وتوجيه الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تكثف التواصل مع الشركاء الإثيوبيين لتجاوز الوضع القائم واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لإثيوبيا، ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياه النيل: تعثر المفاوضات يؤثر على استقرار المنطقة.



وأشار إلى أن أخر جلسة مفاوضات فى الخرطوم لم تسفر هذه الاجتماعات لم نصل إلى اتفاق، ولكن كان هناك موقفًا أكثر تشددًا من إثيوبيا، رغم حرص مصر على توليد الكهرباء للشعب الإثيوبى والحفاظ على حق 105 ملايين مصرى فى المياه.



وزير الري: لم نتوصل لحلول في ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا

من جهته قال وزير الري والموارد المائية، إن نقاط الخلاف الأساسية بين مصر وإثيوبيا هى أسلوب الملء والتشغيل، ولا بد من وجود تنسيق في تشغيل السدود، وخاصة في الملء والتشغيل والاتفاق على مراحل الملء المختلفة والتشغيل، بحيث لا تحدث تأثيرًا جسيمًا، مضيفًا: "إحنا نثق في موقفنا، ولذلك طلبنا وسيطًا من دولة رابعة ومن طرف رابع".



وأكد أن هناك سدودًا مبنية في دول حوض النيل، لأنه يشيع أن مصر ضد التنمية في حوض النيل، مصر شاركت في سدود عديدة وفي دول متعددة وحديثة في أوغندا، والسودان، وتنزانيا، وكل تلك السدود من أجل التنمية ومصر تساعد على التنمية في دول حوض النيل، وليست ضد التنمية في تلك الدول، كما يعمل على ترويجه البعض لأهداف خاصة.



وقال وزير الري والموارد المائية، إن الدراسات للمكاتب الاستشارية أكدت أن هناك خطورة في ملف السد، ورفضت إثيوبيا تقارير المكاتب الاستشارية ولكل اللجان الفنية وحتى اللجنة العلمية من الجامعات بعيدًا عن الحكومات، وصلت إلى نتائج جيدة، ولكن إثيوبيا أوقفت أعمال تلك اللجنة، وكان هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي.



وأضاف الوزير، أنه في سبتمبر الماضي وفي آخر اجتماع لم نتوصل إلى حلول، قائلًا: "خطة واستراتيجية لاستغلال كل قطرة مياه، خاصة أننا أخطر دولة في الجفاف في العالم".



وأوضح الوزير، أن مصر بدأ في 2008 تمويل أول دراسة تفصيلية في إثيوبيا من البنك الدولي، إلا أنه في 2011 أثناء عمل الدراسة فوجئت مصر بإعلان إثيوبيا البدء في بناء سد آخر.



وقال الوزير: "نحن لا نقلق من بناء السدود، ولكن ما نطالب به هو التنسيق"، متابعًا: "مينفعش تملى السد لوحدك، لازم يكون تنسيق عمليات الملء والتفريغ".



عبدالعال: مياه النيل خط أحمر

من جانبه قال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم: "نحن موقنون أن حقوق مصر وأمنها القومي في أيد أمينة".



وأضاف عبدالعال: أن الدولة التزمت بالحفاظ علي حقوق مصر المائية، وهذه الجلسة كل وسائل الإعلام مسلطة عليها والمتربصون ينتظرون أي خطأ لتصويرها بصورة سلبية.



وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحذير خلال الجلسة العامة، قائلًا:"إنا مش جايين نسجل مواقف، هذه مشكلة وقضية قومية، الجميع متضامن فيها".



وتابع: "يجب أن تكون الصورة الذهنية واضحة في أذهاننا"، لافتًا إلى أن الموقف فى غاية الحساسية والدولة بكل مؤسساتها مجندة للمحافظة على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل بالطريق المشروع.



وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تستنزف الوسائل السلمية في حل النزاع بشأن سد النهضة، مضيفًا: "نراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية فى القانون الدولى لم تلجأ لها مصر بعد، فلا تقفزوا على النتائج، وهذه رسالة طمأنة للشعب أن القيادة والمؤسسات تواجه المشكلة منذ نحو 5 سنوات لدخول مصر فى حزام الفقر المائى".



وشدد رئيس مجلس النواب: "مياه النيل خط أحمر لا يمكن لأى قيادة على الإطلاق، خصوصًا القيادة الحالية لما تتمتع به من وطنية خالصة، أن تُفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل على الإطلاق، الجميع متيقظ لذلك وكل المؤسسات تعمل على ذلك وتعمل فى كل الاتجاهات".