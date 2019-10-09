سقوط اللص "العجوز" في قبضة مباحث القاهرة

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، في ضبط مسجل خطر يسرق السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، تمكنوا من ضبط "حسن. أ" 61 عامًا، مسجل خطر، حال استقلاله السيارة رقم "م ر ف 847 ماركة فيات 127 أبيض اللون"، مبلغ بسرقتها.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بارتكاب 6 حوادث بذات الأسلوب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.