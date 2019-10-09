الإتحاد الدولي للصحفيين يدين استهداف المؤسسات الإعلامية بالعراق

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، إن مقرات عدد من المؤسسات الإعلامية بما فيها مؤسسات دولية تعرضت لهجوم واقتحام من قبل مسلحين ملثمين في بغداد، وسط احتجاجات عنيفة للمواطنين في العراق.



وأدان الإتحاد هذه الهجمات التي اعتبرها هجومًا على حرية الصحافة، مطالبًا السلطات العراقية بالتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة.



وذكر الاتحاد، أن مكتب قناة العربية المملوكة للسعودية، تعرض لهجوم من قبل مسلحين ملثمين اعتدوا على الكادر المتواجد في مكتب القناة بالضرب، ثم حطموا المعدات والأجهزة، مشيرًا إلى إن المحطة تلقت تهديدات قبل حادثة الاعتداء.



وتعرض مكتب تلفزيون "أن أر تي" الناطق بالعربية والذي يقع مقره في إقليم كردستان العراق لعملية اقتحام من قبل مجهولين ألحقوا أضرارًا بالمبنى وأتلفوا أجهزة الكمبيوتر ومعدات التصوير دون أن يتم تسجيل أي أضرار بشرية.



كما تم الاعتداء على مبنى قناة دجلة في بغداد، وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "إقدام ملثمين مجهولين على إحراق مبنى قناة دجلة في بغداد بعد تقييد حراس المبنى والاعتداء عليهم.. إن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه لقتل صوت الإعلام الحر."



وجاءت هذه الهجمات في وقت اتسعت فيه التظاهرات في بغداد، وقدرت وزارة الداخلية العراقية عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي خرجت في عدة مدن عراقية وفي بغداد حتى الآن بالعشرات.



وقال أنتوني بيلانجي، أمين العام الإتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين العنف الذي يستهدف العاملين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.. وعلى الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية تحديد هوية المهاجمين الذين يجوبون شوارع بغداد في قوافل مسلحة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإلا فإنها ستعتبر متواطئة تجاه نشاطهم الإجرامي."