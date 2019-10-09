إحباط تهريب 223 فص ألماس و22 كيلو ذهبًا

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عدة حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وقضايا التهريب الجمركي.



أسفرت الحملات عن ضبط 39 قضية تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، بقيمة 5 ملايين جنيه.



ونجحت الحملات خلال شهر، في ضبط 206 قضايا في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ 41 ألفًا و858 جنيهًا مصريًا.



كما نجحت الحملات في ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة، بمضبوطات بلغت 23 فص ألماس، 22 كيلو جرام مشغولات ذهبية،81 كيلو جرام مشغولات فضية، و60 جنيه ذهب.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابة للتحقيق.