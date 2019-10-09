الإحصاء يرصد أهم 5 سلع ارتفعت صادراتها خلال 2019

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها، رغم تراجع الصادرات إلي 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 2.35 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 5.7%، وتمثلت أهم تلك السلع في الآتي:



بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 161.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 146.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.



بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 42.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 32.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 31.5%.



بلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 25.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 21.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.



وارتفعت الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية إلى 59.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 54.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 31.5%.



كما ارتفعت قيمة الصادرات من صابون ومستحضرات تنظيف 32 مليون دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 22.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

